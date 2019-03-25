Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области, на оперативном совещании отметил наиболее насущные проблемы – состояние городских территорий и вопрос вывоза снега

На первом оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис продлил работу правительства на два месяца. За это время будут приняты решения по каждому члену правительства.

Руководитель региона отметил, что для мощного рывка в развитии области необходимо, в первую очередь, наладить конструктивное взаимодействие всех уровней власти – региональной, муниципальной, федеральных ведомств и силовых структур.

Касаясь конкретных проблем, Андрей Чибис начал с наиболее насущной – состояния городских территорий и вопроса вывоза снега из города. Главам администраций, руководству Госжилинспекции и МинЖКХ дано поручения сегодня же представить предложение по системному изменению работы по уборке и содержанию улиц и дворов.

Среди важнейших задач, которые стоят перед областью, Андрей Чибис назвал ликвидацию мазутозависимости, наведение порядка в здравоохранении и рыбной отрасли, реализацию энергетического потенциала края.

Отдельно глава региона остановился на реализации в регионе национальных проектов – детальный разговор с министрами и заместителями губернатора будет посвящен участию в них Мурманской области. В ближайшее время предстоит доработать заявки Мурманской области на участие в конкурсе малых городов и исторических поселений.

Кроме того, в режиме видеоконференцсвязи Андрей Чибис обсудил с главами администраций Кольского района и ЗАТО Александровск проблемы, которые жители наиболее активно поднимают в соцсетях.