Андрей Ефремов, руководитель следственного управления СКР по Мурманской области официально приступил к исполнению должностных обязанностей

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоялось мероприятие по поводу вступления в должность руководителя следственного управления полковника юстиции Андрея Александровича Ефремова, назначенного на этот пост указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2018 года.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации, руководитель следственного управления и его заместители, сотрудники аппарата следственного управления и территориальных подразделений, а также приглашенные гости – представители органов государственной власти, правоохранительных и надзорных органов, судов и общественных организаций Мурманской области.

Представил Андрея Александровича коллективу заместитель руководителя управления кадров Следственного комитета России полковник юстиции Горяйнов Сергей Николаевич. Он отметил профессиональные качества Андрея Александровича Ефремова, а также выразил уверенность, что под его руководством коллектив управления добьётся высоких показателей в служебной деятельности.

В ответном слове руководитель управления Андрей Ефремов выразил благодарность за оказанное высокое доверие и отметил, что примет все возможные меры к эффективной работе следственного управления в борьбе с преступностью.