Андрей Коровянский назначен директором АНО «Центр городского развития Мурманской области»

Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Мурманской области сообщил, что Андрей Коровянский возглавит АНО «Центр городского развития Мурманской области». Представляя нового руководителя, он отметил, что Андрей Коровянский – архитектор с большим опытом работы и в Москве, и в Белоруссии – уже включился в работу развивающегося в нашей области направления в сфере городского развития, и призвал муниципалитеты к активному взаимодействию с Центром городского развития.

Наша справка:

Андрей Сергеевич Коровянский родился в 1974 году. В 1998 году окончил архитектурный факультет Белорусской государственной политехнической академии. В 2000 году – международную Несвижскую академию «Аkadenia Nieswieska», специализация – ландшафтный архитектор, урбанист, архитектор среды.

Работал в управлении планировки и застройки института «Минскпроект», ведущим архитектором, руководителем архитектурно-планировочного бюро фирмы «Европарк» (Москва), главным архитектором проектов ГУП «Института городского дизайна и благоустройства» в Минске. С 2012 года – главный архитектор проектов, руководитель архитектурного бюро группы поддержки проектирования – компании «СитиСтройСервис», «IQ-PLAN», «БСК» и др., с 2014 года – главный архитектор проектов, арт-директор компании «IQ-PLAN».

Ландшафтные архитектурные проекты Андрея Коровянского не раз были признаны победителями крупных всероссийских и международных конкурсов.

Так, в 2005 году проект «Маятник Фуко» занял второе место Международного конкурса идей «Время в городе». В 2014 году на конкурсе Департамента природопользования и охраны окружающей среды на лучший проект благоустройства в Москве проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения Английского прибавочного парка усадьбы Останкино гр. Шереметьева XVIII в. занял 3-е место. Этот проект также удостоен бронзовой медали V Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству. В 2014 году Андрей Коровянский завоевал приз зрительских симпатий на II международном конкурсе «Терраса в ландшафтном дизайне». Лауреат Премии конкурса Правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация – 2017» за проект реставрации объектов градостроительства и архитектуры, расположенных на территории Всероссийского выставочного центра.

Андрей Коровянский – куратор фестиваля ландшафтной архитектуры и дизайна в Минске, фестиваля и открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» в Москве в 2017 году. Преподаватель курса «Ландшафтный рисунок» в Высшей школе ландшафтной архитектуры и дизайна МАРХИ. В 2017-2019 годах – профессиональный эксперт рабочей группы Федерального реестра лучших практик благоустройства при Минстрое РФ в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».