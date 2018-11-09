Андрей Родичев расскажет, как стать Аполлоном

Сегодня, 9 ноября, в 12.00 свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

В пятницу гостем программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» станет первый вице-президент Федерации бодибилдинга Мурманской области Андрей Родичев. Разговор в прямом эфире пойдёт о предстоящем Чемпионате Мурманской области по бодибилдингу и фитнес-бикини, который состоится 17 ноября. Также мы узнаем, как сделать своё тело, как у Аполлона и что же такое бодибилдинг - хобби или всё-таки образ жизни?

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.