Андрей Сахаров, заместитель министра по внутренней политике Мурманской области, подаст жалобу на полицейских в прокуратуру

Напомним, Андрея Сахарова сотрудники ОБЭП задержали ночью 25 сентября. Причину задержания полицейские официально не комментировали. Два дня чиновник провёл в камере. По истечению этого срока ему должны были предъявить официальное обвинение, но в итоге в суд Сахаров не попал, а оказался на свободе.

Как стало известно нашей редакции, сейчас адвокат замминистра готовит жалобу на действия полиции в прокуратуру. Сахаров расценивает произошедшее как «следственные действия с целью искусственного придания ему статуса подозреваемого и оказания завуалированного психологического воздействия».

«Решение о моём освобождении принято прокуратурой области со ссылкой на статью 10 УПК РФ», - сообщил Андрей Сахаров. В этой статье говорится о том, что без официального обвинения более чем на двое суток лишать человека свободы нельзя.