Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска, встретился с лучшими выпускниками

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев встретился с лучшими выпускниками 2017 года. На мероприятие были приглашены ребята из Мурманского политехнического лицея, Мурманского международного лицея, Мурманского академического лицея, лицея № 2, гимназий №№ 1, 2, 3, 7, 8, 9 и школы № 36.

Проведение торжественных встреч руководства заполярной столицы с лучшими выпускниками стало доброй традицией. В торжестве приняли участие 25 школьников: это победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, лауреаты научно-практических конференций и конкурсов, а также учащиеся, проявившие себя в творчестве и спорте.

– Прекрасные результаты, которых юные мурманчане достигли за время учебы, говорят о высоком уровне школьного образования в городе-герое, – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. – Желаю ребятам дальнейших успехов, и надеюсь, что после окончания учебы в столичных вузах они вернутся в Мурманск.

Всего в этом году мурманские учреждения образования покидают 3800 выпускников.