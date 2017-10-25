Андрей Сысоев ознакомился с ходом работ по обновлению дома № 60 на проспекте Ленина

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев ознакомились с ходом работ по обновлению дома № 60 на проспекте Ленина.

– На данном фасаде уже видно цвет, каким он будет после капитального ремонта. Важно отметить, что в Мурманске делают не только фасады многоквартирных домов, но и в рамках капремонта модернизируют инженерные сети, меняют лифты, обновляют кровлю, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Мы специально не гонимся за скоростью выполнения программы, главное – качество.

– Все фасадные работы мы завершим до конца месяца, – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев. – В зимний период мы будем встречаться с собственниками, решать вопросы по демонтажу конструкций, которые представляют опасность для граждан.

Стоит отметить, что сегодня было последнее в этом году выездное совещание по вопросам обновления фасадов городских зданий, относящихся к объектам культурного наследия. В связи с наступлением устойчивых минусовых температур с 1 ноября подрядные организации приостановят работу и демонтируют строительные леса до следующего года. Тем не менее, капремонт по другим видам работ в многоквартирных домах Мурманска будет продолжен.