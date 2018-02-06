Андрей Сысоев по «прямой линии» общался с мурманчанами

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев ответил на вопросы мурманчан в рамках «прямой линии», организованной редакцией газеты «Вечерний Мурманск». Этот проект уже стал доброй традицией, напомним, прошлый телефонный разговор Андрея Сысоева с северянами состоялся в июне 2017 года.

– Несмотря на то, что «прямая линия» стартовала только в 16.30, горожане звонили уже с самого утра. Обычно, те вопросы, которые мурманчане не смогли напрямую задать Андрею Ивановичу, мы записываем и передаем в администрацию, – рассказал главный редактор газеты «Вечерний Мурманск» Виктор Хабаров. – О самых актуальных проблемах мы рассказываем на страницах городского издания.

Такая форма общения с представителями городских властей пользуется большой популярностью у жителей областного центра. В «прямой линии» регулярно принимают участие руководители структурных подразделений администрации, депутаты Совета депутатов города Мурманска.

– Для меня, как для главы администрации очень важна обратная связь. Диалог с мурманчанами ведётся постоянно, – отметил Андрей Сысоев. – Это позволяет воплощать многие задумки и пожелания северян в жизнь. Один из примеров такого сотрудничества – реализация проекта по формированию комфортной городской среды. Жители Мурманска могут высказывать свои предложения, а потом путем рейтингового голосования выбирать общественные пространства, где пройдет реконструкция.