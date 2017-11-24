Андрей Сысоев поздравил коллектив ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 45-летию ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция».

– Благодаря труду и высокому профессионализму работников МАГЭ произведены фундаментальные исследования шельфа Арктики, которые во многом определяют перспективы развития России в этой сфере. Невозможно переоценить вклад компании в развитие промышленности и экономики Кольского Севера, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Глава администрации заполярной столицы подчеркнул, что сегодня Морская арктическая геологоразведочная экспедиция – динамично развивающееся предприятие, которое в то же время сумело сохранить славные традиции. Андрей Сысоев тепло поздравил коллектив компании и вручил памятные подарки.