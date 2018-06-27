Андрей Сысоев проверил ход ремонта дорожного полотна на Кольском проспекте

В 2018 году в областном центре запланировано выполнить ремонт улично-дорожной сети и проездов к общеобразовательным учреждениям на площади более 230 тысяч квадратных метров. Ход выполнения работ на Кольском проспекте сегодня проверил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Это основная транспортная артерия в южной части города, поэтому участку уделяется повышенное внимание. Рабочие уже срезали часть верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и частично уложили новое полотно.

– В этом году помимо ремонта дорог запланированы большие работы по благоустройству объектов городской инфраструктуры. Идёт активная деятельность по высадке цветов, озеленению территорий, украшению парков и скверов, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Мы стараемся, чтобы обновления радовали не только автомобилистов, но и всех жителей города.

Стоит отметить, что летняя ремонтная кампания охватит объекты улично-дорожной сети, расположенные во всех округах Мурманска.