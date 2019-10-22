Андрей Сысоев проверил, как организован образовательный процесс в дошкольном учреждении

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев посетил детский сад № 19 и посмотрел, как организован образовательный процесс в дошкольном учреждении. В 2019 году опыт садика по патриотическому воспитанию признан победителем муниципального этапа областного конкурса «Детский сад Мурманской области».

– Во всех образовательных заведениях города новый учебный год начался по графику, все планы по ремонту в летний период мы выполнили, – отметил глава города. – В этом детском саду обновлены все окна. Воспитатели и родители отмечают – температура в помещении комфортная.

Программа «Тёплое окно» работает в Мурманске с 2014 года. Всего в городе заменено более 11 тысяч оконных блоков.

МАДОУ № 19 посещают более 300 воспитанников. В учреждении созданы уникальные условия, направленные на развитие способностей ребенка, а дополнительная образовательная услуга «Детский фитнес» признана призером и удостоена серебряного знака качества в рамках конкурса Федеральной Программы «100 лучших товаров России».

– Сегодня мы увидели разнообразные направления работы и очень высокий уровень подготовки юных мурманчан, – поделился Андрей Сысоев. – Самое главное – видны результаты. Воспитанники детского сада – постоянные призёры и победители муниципальных, региональных и международных фестивалей творчества, конкурсов рисунков, спортивных праздников.