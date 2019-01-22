Андрей Сысоев рассказал журналистам об итогах работы в 2018 году

Сегодня состоялась пресс-конференция главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева. Большинство вопросов, заданных журналистами, касались жилищно-коммунального хозяйства и работы городских дорожных служб. Андрей Сысоев рассказал о том, что специалисты Управления дорожного хозяйства в плановом режиме следят за порядком на улицах Мурманска, а также отметил, что контроль за деятельностью управляющих организаций города осуществляется на постоянной основе, рейды проводятся даже в праздничные дни.

Продолжая тему ЖКХ, глава администрации рассказал о недавнем визите в Мурманск делегации из Уфы. Гости столицы Заполярья заинтересовались эффективными муниципальными практиками в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, одним из удачных примеров Андрей Сысоев назвал работу муниципального учреждения «Новые формы управления», созданного специально для оказания юридической и методической помощи мурманчанам.

— Сегодня до 300 исков в год город от имени собственников подает на недобросовестные управляющие компании. Выигрывается порядка 95 процентов судов, — отметил Андрей Сысоев.

Большая работа проделана по программе «Тёплое окно». Глава администрации напомнил, что, начиная с 2014 года, заменено более 10 тысяч оконных блоков в социально значимых учреждениях столицы Заполярья. За ближайшие три года вопрос установки современных стеклопакетов в детских садах будет закрыт полностью. Важно, что в детских учреждениях начата комплексная реконструкция системы теплоснабжения, которая включает в себя замену тепловых сетей и узлов. На конец 2018 года реконструкция затронула уже шесть детских садов.

На пресс-конференции была поднята и тема переселения граждан. Глава городской администрации рассказал, что в Мурманске ведётся непрерывная работа по обеспечению горожан благоустроенным жильём. Так, в 2018 году в здании бывшей гостиницы «Север» (ул. Пономарева, 14) отремонтировано 62 квартиры, ключи от 32 уже переданы жильцам. По ещё 30 квартирам документы находятся на стадии юридического оформления.

Также завершено строительство нового дома № 12 по Кольскому проспекту. В современном 14-этажном жилом здании муниципалитет выкупил 49 квартир, которые также будут распределены среди горожан.

Продолжается работа по выявлению пустующих жилых помещений. После ремонта их передают горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Также Андрей Сысоев анонсировал открытие выставки городских достижений «Вместе сделали», которое состоится 24 января в Детской театральной школе (просп. Ленина, 16). С инициативой создания экспозиции в конце декабря прошлого года выступили общественники.

Глава областного центра поблагодарил журналистов за плодотворную работу и вручил благодарственные письма.