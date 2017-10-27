В заполярной столице продолжается работа по обновлению объектов городской инфраструктуры. Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев совместно с депутатами городского Совета проверил ход ремонта лестницы на улице Старостина, 29.

– Учитывая многоуровневый рельеф Мурманска, городские власти уделяют большое внимание вопросу содержания лестниц, – подчеркнул глава администрации областного центра Андрей Сысоев. – Ежегодно в городе ремонтируется около 20 лестниц.

Стоит отметить, что план ремонта формируется с учетом пожеланий горожан. На этом участке довольно сложный ландшафт, поэтому вопрос обустройства пешеходной связи очень важен для жителей микрорайона.

– В близлежащих домах проживают по-настоящему неравнодушные мурманчане, которые обратились с просьбой отремонтировать лестницу. Отрадно, что власти областного центра оперативно отреагировали на эту просьбу, – пояснил депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев.

На месте старой, пришедшей со временем в негодность, появится совершенно новая конструкция с покрытием из дощатого настила. Кроме того, для удобства мурманчан будут установлены перильные ограждения и спуск для колясок.

– Новая лестница станет более безопасной и удобной, что немаловажно, поскольку ею часто пользуются дети, обучающиеся в расположенной неподалеку школе, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин.

Сейчас ведется разборка старой лестницы. Завершить основные работы планируется до конца года.