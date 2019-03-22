Андрей Сысоев вручил благодарственные письма организаторам III Чемпионата мира по ледяному плаванию и I Кубка Арктики

Вчера состоялось награждение организаторов III Чемпионата мира по ледяному плаванию и I Кубка Арктики, проходившего в Мурманске с 14 по 17 марта.

– Мы услышали много комплиментов от наших гостей о том, как был организован чемпионат мира и Кубок Арктики, – рассказала глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Важно понимать, что Мурманск представлял не только себя, но и всю Россию, причем сделал это блестяще. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в подготовке и проведении этого грандиозного спортивного праздника.

На торжественной церемонии глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев вручил руководителям коллективов и всем, кто принимал участие в организации и проведении знакового для города-героя события, благодарственные письма и памятные подарки.

– Мы в очередной раз доказали, что Мурманск готов к приёму соревнований мирового уровня, – отметил Андрей Сысоев. – И, конечно, успех в организации таких масштабных событий не был бы возможен без слаженной работы мурманских предприятий и ведомств.

На всех этапах подготовки и проведения турнира были задействованы специалисты городского спортивного центра «Авангард».

– Во время чемпионата, мы, в частности, отвечали за работу электронного табло и за реабилитацию спортсменов после заплывов, – отметил директор ГСЦ «Авангард» Сергей Негода. – Полученный опыт мы будем реализовывать при проведении спортивных праздников на наших городских площадках.