Андрей Сысоев встретился с жителями улицы Халтурина

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил придомовую территорию домов № 1 и № 3 по улице Халтурина.

Жители этого двора в обращении к главе администрации пожаловались на состояние придомовых территорий, отсутствие пешеходной зоны, ямы и лужи на дороге. Также мурманчане обратились к Андрею Сысоеву с просьбой помочь решить вопрос с детской и спортивной площадкой, выразили обеспокоенность по поводу регулярных перепадов напряжения в домах.

- Затраты на благоустройство и ремонт дорог соизмеримы во всех трех округах, в городе нет «забытых» районов, - отметил Андрей Сысоев. - Люди на встрече рассказали о тех проблемах, которые их волнуют. Я благодарен, что они меня пригласили. В данном случае очень важно, что здесь есть советы домов. Это выбранные жители дома, которые являются легитимными представителями интересов своих соседей. К сожалению, несмотря на свою активность, жильцы не смогли правильно вовремя оформить документы на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Что касается дороги, конечно, ее нужно отремонтировать, но сначала необходимо подготовить проект, поскольку, без него никакие работы проводить нельзя.

Придомовая территория домов № 1 и № 3 по улице Халтурина предварительно внесена в программу «Формирование комфортной городской среды» по инициативе городской администрации.