Андрею Чибису нет равных в Мурманской области

Мурманская областная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования по выборам губернатора Мурманской области, которые проходили 8 сентября. Лидирует с большим опережением Андрей Чибис, за которого в нашем регионе проголосовали 60,07% (124411) граждан, пришедших на избирательные участки.

Максим Белов (ЛДПР), которому досталось второе место, набрал всего 18,27% (37834) голоса, на третьем месте оказался Михаил Антропов (КПРФ) с результатом 11,38% (23571). Меньше всех из шестёрки участников политической гонки 2019 года получил Виталий Измайлов, которого хотели видеть на должности губернатора 1,67% (3460) северян, проголосовавших в воскресенье.

Всего в едином дне голосования приняли участие 202821 житель региона – столько бюллетеней было выдано в день голосования. Если учесть, что в Мурманской области по данным региональной избирательной комиссии числится 578682 избирателя, то явка на выборы составила чуть более 35%.