Ангелина Голикова взяла «золото» на Кубке мира

На II этапе Кубка мира по конькобежному спорту спортсменка из Мончегорска Ангелина Голикова в составе женской сборной России выиграла командный спринт. Соревнования проходят в польском городе Томашув-Мазовецкий.

В состав российской команды, кроме Алины Голиковой, также входят Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и Ирина Кузнецова.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, наши спортсменки показали результат 1 минута 27,650 секунды. Второе место заняла сборная Нидерландов, третьими стали японки.

Ангелина Голикова - мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира в командном спринте, бронзовый призер зимней Универсиады 2013 года, член сборной команды страны на Олимпиаде-2014 в Сочи.