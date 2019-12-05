Мурманская область. Арктика05.12.19 07:30
Анна Богалий провела встречу с юными биатлонистами
Сегодня в Мурманске стартует первый день соревнований среди юных биатлонистов «Кубок А. Богалий - SKIMIR» (1-й этап сезона 2019/2020). На дистанции выйдут спортсмены 10-11 и 12-13 лет, которые примут участие в индивидуальной гонке.
А вчера, в рамках программы Кубка, Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка и идейный вдохновитель данных соревнований, провела среди участников соревнований семинар, на котором рассказала юным спортсменам как о принципах честного спорта, так и о ключевых антидопинговых правилах и простом здоровом отношении к своему организму.
Подобные мероприятия проводятся в рамках сотрудничества биатлонного сообщества с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в целях пропаганды честного спорта.
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