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Мурманская область. Арктика06.11.18 08:10

Анонимной коммуникации в мессенджерах скоро не будет

Правительство РФ разработало проект новых правил проверки пользователей мессенджеров через операторов связи для того, чтобы сервисами мог пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Об этом сегодня сообщают «Известия» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова и проект постановления.

Согласно документу, проверять информацию о регистрации номера будут сами администраторы мессенджеров, в то время как сотовые операторы будут вносить в свои базы данных сведения о том, какие приложения использует абонент, а также уникальный код идентификации пользователя, присвоенный мессенджером. По данным издания, на верификацию информации о клиенте сотовым компаниям дается всего 20 минут. Если же сотовый оператор не обнаружит пользователя в базе номеров, клиент не сможет воспользоваться мессенджером.

«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства - необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», - заявил «Известиям» глава Роскомнадзора, добавив, что для взаимодействия между оператором и организатором мессенджера не потребуется больших средств.

По словам Жарова, за неисполнение новых правил для владельцев сервисов мгновенных сообщений будет предусмотрена административная ответственность. В проекте постановления отмечается, что он вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Как отмечает издание, у инициативы правительства есть ряд недостатков. К примеру, остаётся неясным, как будут проходить идентификацию в мессенджерах на территории России иностранцы с sim-картами своих стран. Кроме того, эксперты опасаются всплеска незаконной продажи sim-карт зарубежных операторов.

 

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