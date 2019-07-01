Ансамбль «Белые медведи» выступил в рамках форума «Армия-2019» в парке «Патриот» Северного флота

На Северном флоте завершаются мероприятия региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2019». Вчера главные выставочные площадки работают с 10 до 18 в парке «Патриот» возле посёлка Кильдинстрой.

На выставках представлены образцы современной и исторической бронетехники, водолазное и спасательное оборудование и снаряжение, современное обмундирование и стрелковое оружие. Особое место заняла техника и снаряжение военной полиции. Также представлены машины инженерных подразделений и войск РХБЗ.

Наибольшей популярностью у детей пользовалась выставка раритетной автомобильной и бронетанковой техники. Каждый желающий мог посидеть за рулём и сфотографироваться на броне.

На сцене мобильного комплекса отбора на военную службу по контракту выступил вокально-инструментальный ансамбль бригады морской пехоты Северного флота «Белые медведи». Морпехи исполнили популярные песни, в том числе из репертуара группы «Кино».

Для посетителей форума играл военный оркестр Северного флота. Работала полевая кухня и кафе «Военторга». Организована автомобильная парковка и выставлены санитарные кабинки.

Как сообщает пресс-служба СФ, перед гостями парка «Патриот» выступила группа рукопашного боя бригады морской пехоты Северного флота. Бойцы, среди которых были две девушки, показали свои навыки владения оружием и ударную и борцовскую технику. Кроме этого рукопашные бойцы продемонстрировали крепость рук при разбивании кирпичей и других строительных материалов.