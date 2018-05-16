Ансамбль «Экситон» из Кировска стал лауреатом II степени на Национальном танцевальном конгрессе

Ребята из ансамбля Кировского Дворца культуры «Экситон» с наградами и дипломами вернулись с престижного конкурса - III Национального танцевального конгресса.

Национальный танцевальный конгресс проходил в городе Сочи, в микрорайоне Дагомыс. Участие принимали 35 коллективов из разных городов России. Выступления оценивало опытное компетентное жюри в составе признанных мастеров хореографии: лауреатов национальных премий и международных конкурсов, преподавателей высших учебных заведений культуры и искусства России.

Они по достоинству оценили работу кировчан. Выступление нашего коллектива было отмечено дипломами лауреатов II и III степеней в номинациях «Стилизация народного танца» и «Народный танец».