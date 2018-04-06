Ансамбль классического танца «Снежинка» очаровал жюри конкурса «Танцевальный водоворот» в Петрозаводске

В колледже культуры и искусства Петрозаводска состоялся VI республиканский фестиваль – конкурс «Танцевальный водоворот». В конкурсе приняли участие более 150 талантливых в сфере хореографического искусства детей в возрасте от 12 до 18 лет из Северо-Западных регионов страны.

Мурманскую область на фестивале-конкурсе достойно представила воспитанница образцового детского коллектива «Ансамбль классического танца «Снежинка» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» Евгения Беляева.

Евгения была отмечена дипломом Лауреата 1 степени в номинации «Классический танец» (старшая возрастная группа), специальным дипломом «За школу классического танца». Воспитанница ансамбля «Снежинка» неоднократно становилась обладателем Гран-при и Лауреатом региональных, всероссийских и международных конкурсов. В этом году Евгения планирует поступать на хореографическое отделение Карельского колледжа культуры и искусств и ее конкурсные выступления засчитаны как творческий экзамен по специальности.

Организаторы фестиваля-конкурса отметили благодарственными письмами образцовый детский коллектив «Ансамбль классического танца «Снежинка» и его руководителя Нерадкову Татьяну Николаевну.