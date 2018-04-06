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Мурманская область. Арктика06.04.18 07:15

Ансамбль классического танца «Снежинка» очаровал жюри конкурса «Танцевальный водоворот» в Петрозаводске

В колледже культуры и искусства Петрозаводска состоялся VI республиканский фестиваль – конкурс «Танцевальный водоворот». В конкурсе приняли участие более 150 талантливых в сфере хореографического искусства детей в возрасте от 12 до 18 лет из Северо-Западных регионов страны.

Мурманскую область на фестивале-конкурсе достойно представила воспитанница образцового детского коллектива «Ансамбль классического танца «Снежинка» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» Евгения Беляева.

Евгения была отмечена дипломом Лауреата 1 степени в номинации «Классический танец» (старшая возрастная группа), специальным дипломом «За школу классического танца». Воспитанница ансамбля «Снежинка» неоднократно становилась обладателем Гран-при и Лауреатом региональных, всероссийских и международных конкурсов. В этом году Евгения планирует поступать на хореографическое отделение Карельского колледжа культуры и искусств и ее конкурсные выступления засчитаны как творческий экзамен по специальности.

Организаторы фестиваля-конкурса отметили благодарственными письмами образцовый детский коллектив «Ансамбль классического танца «Снежинка» и его руководителя Нерадкову Татьяну Николаевну.

 

 

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Последние комментарии

art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Иван
06.04.18 00:22
Вот правильно затронули тему за "суецид" начальника отделения следственного отдела... Прошло боком???
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Аноним
05.04.18 11:34
Это же надо такой бред нести. Когда в прокуратуре работал, что то такую охинею не нес. А ведь люди слушают и верят, вот потом и начинается паника у народа на ровном месте из за таких программ.
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