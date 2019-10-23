Ансамбль классического танца «Снежинка» стал абсолютным победителем Всероссийского творческого фестиваля

В Пушкинских горах Псковской области состоялся Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин», посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Фестиваль проводился по следующим номинациям: «Юные поэты», «Юные прозаики», «Художественное слово», «Исследовательская», Хореография», «Академический вокал», «Театральная».

К участию были приглашены коллективы и индивидуальные участники, прошедшие предварительный отбор: 350 участников из Оренбургской, Саратовской, Псковской, Московской, Воронежской, Мурманской областей, республики Крым и Дагестан, Азовского района Ростовской области.

Мурманскую область представил образцовый детский коллектив Мурманской области «Ансамбль классического танца «Снежинка» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». Коллектив стал абсолютным победителем в номинации «Хореография» и был удостоен звания Лауреата, получил сертификат на участие в фестивале в 2020 году.