Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота даст большой концерт в Никеле

26 октября в посёлке Никель Мурманской области состоится большой концерт одного из старейших творческих коллективов Мурманской области – Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Выступление пройдет в рамках Фестиваля добрососедства «Без границ», идея которого – национальное, культурное, творческое и гастрономическое сближение России и Норвегии.

Гостей фестиваля ждёт удивительные вокальные номера, красочные истории о море, Севере и флоте, воплощенные в танцевальных постановках, а также новый взгляд на известные и всеми любимые песни.

Ансамбль был сформирован в далеком 1940 году. В дни войны артисты всегда были на передовой – поддерживали боевой дух солдат. Современный коллектив сохраняет в творчестве память о силе и отваге советских солдат и обращается к современной музыке, призванной объединять страны и народы.

26 октября – 17.30 – 19.00, Никель, ДК «Восход». Вход на концерт свободный.

Кроме того, в программе фестиваля – творческие мастер-классы, историческая реконструкция, выставки и кинолекторий, живая музыка, национальный фуд-корт и праздничный салют.

Мероприятие организовано при поддержке компании «Норникель» и администрации Печенгского района.