Ансамбль песни и пляски Северного флота дал открытые концерты в Мурманске

За неделю до Дня защитника Отечества Ансамбль песни и пляски Северного флота выступил с концертами в двух торгово-развлекательных центрах города Мурманска. Концерты продолжались около часа на каждой площадке. В программу выступления артистов ансамбля вошли лучшие вокальные и танцевальные номера патриотической тематики, рассказывающие о службе на флоте и жизни в Заполярье.

Посмотреть выступление могли все желающие. Следующий концерт флотского коллектива в Мурманске будет благотворительным. Он состоится 13 марта во Дворце культуры имени С.М. Кирова. Все собранные средства будут направлены на лечение юного жителя Кольского Заполярья Миши Жукова, у которого диагностирована спинально-мышечная атрофия, сообщает пресс-служба СФ.