Ансамбль песни и пляски Северного флота примет участие в V смотре-конкурсе военных ансамблей

Коллектив ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота совершил перелёт из города Североморск в Екатеринбург, где примет участие в V смотре-конкурсе военных ансамблей Вооруженных Сил Российской Федерации.

21 мая артисты Северного флота под руководством заслуженного деятеля искусств РФ капитана 2 ранга Дмитрия Акманова покажут свою новую концертную программу, которая была специально подготовлена к 100-летию со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Программа флотского коллектива включает в себя произведения военно-патриотической направленности, отечественной и мировой классики, аранжировки русских народных песен, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы, а также танцы и пляски коренных народов Крайнего севера.

Напомним, в прошлом году Ансамбль песни и пляски Северного флота завоевал Гран-при Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски ВС РФ «Музыкальный парад-2017», который проходит в Санкт-Петербурге. Творческий коллектив постоянно совершает гастрольные поездки для моральной поддержки военнослужащих, выполняющих задачи в суровых климатических и боевых условиях. Артисты неоднократно выступали для воинов-североморцев в Арктике, а в апреле 2017 года побывали на авиабазе Хмеймим в Сирии, где дали три концерта для российских военнослужащих.