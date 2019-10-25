Ансамбль песни и пляски Северного флота в Киркенесе участвует в праздновании 75-й годовщины освобождения Северной Норвегии

Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота вчера отправился в Киркенес для участия в торжественных мероприятиях,

В рамках праздничных мероприятий вечером 24 октября в концертном зале «Фьелхаллен» (г. Киркенес) состоялось совместное выступление творческого коллектива Северного флота и норвежского армейского оркестра города Харстад. В программу выступления вошли военно-патриотические и народные песни, музыкально-танцевальные номера с участием российских, норвежских и саамских детей, а также выступление детского хора.

Культурные связи между творческими коллективами Северного флота и Норвегии существуют уже несколько лет. В прошлом году в Мурманске состоялось первое совместное выступление военного оркестра штаба Северного флота с оркестром духовых и ударных инструментов города Трёмсе.

Ожидается, что в праздничных мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине освобождения Северной Норвегии от немецко-фашистской оккупации, сегодня примет участие делегация Северного флота, возглавляемая командующим флотом Героем России вице-адмиралом Александром Моисеевым, пишет пресс-служба СФ.