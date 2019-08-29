Ансамбль песни и пляски Северного флота выступил перед участниками межвидового тактического учения на Таймыре

Лауреат премии имени Ленинского комсомола Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота выступил вчера в полевом лагере морских пехотинцев Северного флота и бойцов подразделений ВДВ под Норильском. Артисты приветствовали участников межвидового тактического учения по охране важного промышленного объекта, которое состоялось в начале недели на полуострове Таймыр. Морские пехотинцы и десантники встретили их «хлебом-солью».

Концерт продлился более двух часов и вызвал массу положительных эмоций у зрителей и слушателей. С полевой сцены артисты представили свои лучшие вокальные и танцевальные номера.

Как сообщает пресс-служба СФ, помимо североморцев перед военнослужащими выступили творческие коллективы города Норильска.

Два года назад во время аналогичных учений на Таймыре Ансамбль песни и пляски Северного флота также давал представление для воинов-североморцев в базовом палаточном лагере. Кроме того, творческий коллектив побывал на острове Котельный в море Лаптевых, где на военной базе «Северный клевер» выполняют задачи военнослужащие тактической группы Северного флота.