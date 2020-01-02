Ансамбль песни и пляски Северного флота выступит с концертами перед жителями военных гарнизонов Мурманской области
В дни новогодних каникул Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота представит новую программу для военнослужащих и членов их семей. Со 2 января концерты творческого коллектива будут проходить ежедневно.
Сегодня в Североморске флотские артисты выступят перед молодыми военнослужащими, призванными на Северный флот в ходе осеннего призыва.
3 января пройдёт выездной концерт для подводников и жителей гарнизона Заозерска.
4 января состоится выступление концертных бригад ансамбля для личного состава дивизии ПВО и на флагмане Северного флота - тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».
5 января артисты поздравят своим творчеством военнослужащих отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенге.
6 января состоится выступление ансамбля в клубе Военно-морского клинического госпиталя в Североморске.
В Рождество выездная концертная бригада поздравит с праздником военнослужащих и жителей посёлка Видяево.
8 января будет дан концерт для личного состава Центра материально-технического обеспечения Северного флота.