Ансамбль песни и пляски Северного флота выступит с концертами перед жителями военных гарнизонов Мурманской области

В дни новогодних каникул Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота представит новую программу для военнослужащих и членов их семей. Со 2 января концерты творческого коллектива будут проходить ежедневно.

Сегодня в Североморске флотские артисты выступят перед молодыми военнослужащими, призванными на Северный флот в ходе осеннего призыва.

3 января пройдёт выездной концерт для подводников и жителей гарнизона Заозерска.

4 января состоится выступление концертных бригад ансамбля для личного состава дивизии ПВО и на флагмане Северного флота - тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».

5 января артисты поздравят своим творчеством военнослужащих отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенге.

6 января состоится выступление ансамбля в клубе Военно-морского клинического госпиталя в Североморске.

В Рождество выездная концертная бригада поздравит с праздником военнослужащих и жителей посёлка Видяево.

8 января будет дан концерт для личного состава Центра материально-технического обеспечения Северного флота.