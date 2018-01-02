Ансамбль песни и пляски СФ радует жителей своим творчеством

В дни новогодних каникул Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота представит новую программу для военнослужащих и членов их семей. 30 декабря в Североморске флотские артисты выступили перед находящимися на лечении в «1469 Военно-морском клиническом госпитале МО РФ», а со 2 января концерты творческого коллектива будут проходить ежедневно.

Сегодня состоятся выступления флотского творческого коллектива для военнослужащих частей объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в поселке Высокий Мурманской области.

3 января с творчеством флотских артистов ознакомится экипаж флагмана Северного флота - тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

4 января в Североморском Доме офицеров состоятся выступления перед личным составом центра связи.

5 января Ансамбль выступит для военнослужащих дивизии подводных лодок в Доме офицеров города Заозерск.

6 января в Доме офицеров поселка Сафоново пройдёт концерт для военнослужащих объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.

7 января для военнослужащих тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» состоится концерт в городе Мурманске.

8 января будет дан концерт в Доме офицеров гарнизона Видяево для военнослужащих, дислоцированной там дивизии подводных лодок.

Творческий коллектив постоянно совершает гастрольные поездки для поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством военнослужащих, выполняющих задачи в суровых климатических и боевых условиях. Артисты неоднократно выступали для воинов-североморцев в Арктике на островах Северного Ледовитого океана.