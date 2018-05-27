Ансамбль песни и пляски СФ стал лауреатом V Всеармейского смотра-конкурса «Несокрушимая и легендарная – 2018»

Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота стал лауреатом II степени V Всеармейского смотра-конкурса ансамблей Вооружённых Сил Российской Федерации. Творческое состязание проходило в Екатеринбурге под названием «Несокрушимая и легендарная - 2018» и было посвящено 100-летию со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).

Артисты флотского творческого коллектива стали лауреатами ещё в трёх номинациях.

Ансамблю Северного флота присуждена победа в номинации «Лучшее видеосопровождение концертных программ».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, художественный руководитель флотского коллектива, заслуженный деятель искусств РФ капитан 2 ранга Дмитрий Акманов был признан победителем в номинации «Лучший режиссёр – постановщик» и награждён дипломом лауреата. Ведущий солист ансамбля народный артист России Анатолий Иванов стал лауреатом в номинации «Победитель в области художественной декламации и конферансе».

В Екатеринбурге в ходе Всеармейского смотра-конкурса артисты Северного флота одними из первых 21 мая представили свою новую концертную программу, которая была специально подготовлена к юбилею РККА. Программа флотского коллектива включала в себя произведения военно-патриотической направленности, отечественной и мировой классики, аранжировки русских народных песен, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы.

Ансамбль песни и пляски Краснознамёного Северного флота постоянно совершает гастрольные поездки для моральной поддержки военнослужащих, выполняющих задачи в суровых климатических и боевых условиях. Артисты неоднократно выступали для воинов-североморцев в Арктике, а в апреле 2016 года побывали на авиабазе Хмеймим в Сирии, где дали три концерта для российских военнослужащих.