Ансамбль песни и танца «Россия» и норвежский хор «Родструппен» вместе споют песню Высоцкого

8 июня Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова приглашает жителей и гостей столицы Заполярья на концерт.

В гости к известному в нашем городе коллективу ансамблю песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы приедет хор из государства Норвегия. В исполнении хора «Родструппен» прозвучат норвежские народные песни, русские народные песни, переведённые на норвежский язык, а ансамбль «Россия» исполнит лучшие произведения из своего репертуара.

Необычным подарком для гостей концерта станет совместное исполнение одной из песен Владимира Высоцкого.