Ансамбль «Радость» принял участие в «Звёздочках СУЭК»

Образцово-показательный ансамбль танца «Радость» принял участие в межрегиональном фестивале творческого искусства «Звёздочки СУЭК» в Красноярске. Мурманчане выступили с номером «Кадрильная проходочка» в номинации «Народный танец» на сцене роскошного концертного зала «Гранд Холл Сибирь».

По итогам фестиваля ребята были отмечены членами жюри за хореографию и профессионализм. Творческому коллективу предложили поставить номер и поучаствовать в финале гала-концерта. За один вечер участники ансамбля создали танец и продемонстрировали его на финальном выступлении вместе с командами из других регионов.

Знаковым событием для юных артистов стала встреча с почетным членом жюри – Ильей Коробко, звездой сериала «Молодежка». Актер поделился своим опытом, рассказал о профессии, съемках в кино и сериалах, курьезах на съемочных площадках, своих увлечениях и мечтах.

Поездку мурманского коллектива обеспечили Мурманский морской торговый порт и АО «СУЭК». Ребята проживали в санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада», который находится в уникальном природном заповеднике «Столбы». Во время фестиваля они посетили основные достопримечательности Красноярска, в том числе знаменитый пароход «Святитель Николай».

«Звездочки СУЭК» - это часть масштабной программы Сибирской угольной энергетической компании по поддержке молодежи. За 6 лет Фестиваль вышел на всероссийский уровень и стал призёром Всероссийского конкурса «Создавая будущее» министерства образования и науки РФ.