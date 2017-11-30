Мурманская область. Арктика30.11.17 16:47
Ансамбль русских народных инструментов «Полярные Зори» стал Лауреатом II степени областного конкурса ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Кольские наигрыши»
26 ноября в Кольском Районном Центре культуры состоялся областной конкурс ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Кольские наигрыши», в котором приняли участие инструментальные коллективы культурно-досуговых учреждений, учреждений образования и дополнительного образования Мурманской области.
Выступление музыкантов ансамбля «Полярные Зори» Антона Реунова, Светланы Комаровой, Вячеслава Чена, Андрея Неклюдова, Сергея Филатова и солистки-вокалистки Натальи Дудиковой были достойно отмечены, их конкурсная программа была удостоена диплома Лауреата II степени.
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Сергей
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Семен
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sosed51
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