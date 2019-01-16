Ансамбль современного эстрадного танца «QUEST» заслужил высокую оценку

Творческий коллектив Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» успешно выступил на V Международном конкурсе детского и молодёжного творчества в г. Петрозаводске, который проходил с 8 по 11 января.

Конкурс проводился по четырём направлениям: вокальное творчество, хореографическое искусство, инструментальное творчество и номинация театр. На зимних каникулах в Петрозаводск съехались оркестры, хоровые и театральные коллективы, ансамбли народных инструментов, а также сольные исполнители и хореографы из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Воронежа, Ульяновска, Мурманска, Орла, Пскова, Краснодара, Карелии и Болгарии.

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» представил сборный состав ансамбля современного эстрадного танца «QUEST» (руководители Антонина Паливода, Надежда Багаева) и показал следующие результаты: лауреат I степени в номинации «Детский танец» 6-10 лет, лауреат I степени в номинации «Эстрадный танец» 11-14 лет, лауреат II степени в номинации «Стилизованный танец» 15-24 лет, солисты Алина Романова – лауреат I степени в номинации «Стилизованный танец», Влада Грамарчук – лауреат III степени в номинации «Эстрадный танец».

Выступления участников оценивало именитое жюри, в том числе в составе балетмейстера-постановщика, руководителя кафедры хореографии Санкт-Петербургского государственного университета культуры Зары Лянгольф. Жюри дало высокую оценку работе коллектива, пожелав дальнейших творческих успехов и ярких побед.