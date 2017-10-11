Ансамбль танца «Радость» - дипломант Всероссийского фестиваля русского народного танца на приз имени Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы»

С 5 по 7 октября во Владимире проходил Всероссийский фестиваль русского народного танца на приз имени Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы». Лучшие профессиональные и любительские коллективы из Владимирской, Мурманской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Тверской, Челябинской и Ярославской областей продемонстрировали мастерство танцевального искусства.

Мурманскую область на конкурсе представил заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. За хореографические композиции «Ельнинская напарочка», «Не хорош» и «Валенки» ансамбль танца «Радость» был удостоен диплома II степени.