Мурманская область. Арктика11.10.17 13:45
Ансамбль танца «Радость» - дипломант Всероссийского фестиваля русского народного танца на приз имени Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы»
С 5 по 7 октября во Владимире проходил Всероссийский фестиваль русского народного танца на приз имени Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы». Лучшие профессиональные и любительские коллективы из Владимирской, Мурманской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Тверской, Челябинской и Ярославской областей продемонстрировали мастерство танцевального искусства.
Мурманскую область на конкурсе представил заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. За хореографические композиции «Ельнинская напарочка», «Не хорош» и «Валенки» ансамбль танца «Радость» был удостоен диплома II степени.
Комментарии
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Последние комментарии
Драйвер
11.10.17 06:16
А****о подготовились, хорошо подготовили трассу, особенно в понедельник, минус три соотечественника в полном расцвете сил... * - купюры внесла редакция.
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Known
10.10.17 22:54
Информация не соответствует действительности в части организатора отбора, https://minenergo.gov.ru/node/8351
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Бурак Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
10.10.17 20:25
Извините, я допустила ошибку в некоторых словах. т. к. писала комментарий, находясь в возбуждённом и разгоряченном состоянии. Мне это, конечно, непростительно (я филолог по образованию) -"...реализу
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