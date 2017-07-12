Ансамбль танца «Радость» достойно представил Мурманскую область на международном фестивале-конкурсе в Абхазии

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова стал участником IV Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Страна Души», который проходил в г. Гагра (Республика Абхазия). 7-го июля состоялось награждение победителей четвертого сезона конкурса. Копилка ансамбля пополнилась тремя дипломами лауреата I степени и четырьмя дипломами гран-при.

Лауреатами первой степени стали: участница коллектива Дарья Шаньгина в номинации «Классический танец» в возрастной категории «16-20 лет» с хореографической фантазией «Шопен. Этюд № 17», группа «Светлячки» в номинации «Народный танец» в возрастной категории «13-15 лет» с номерами «Светит месяц» и «Тирольский танец», а также подготовительная группа коллектива «Маленькие звездочки» в номинации «Стилизованный народный танец» в возрастной категории 10-12 лет с номерами «Три Тимони на деревне» и «Величальная».

Гран-при фестиваля-конкурса «Страна Души» в номинации «Народный танец» завоевали хореографическая композиция «Валенки» в исполнении дуэта Ирины Семиволос и Павла Зверева, танец венгерских цыган «Вербунк» и хореографическая картинка «Дымковская игрушка», плясовые «Шенкурские заковырки» и «Не хорош», а в номинации «Стилизованный народный танец» - мужские страдания «Думдари».

Дипломом «За высокое исполнительское мастерство» был отмечен солист ансамбля Павел Зверев.

Благодарственными письмами и дипломами «За высокое педагогическое мастерство» отмечены руководитель Ансамбля танца «Радость» заслуженный работник культуры Российской Федерации Лариса Федоровна Феоктистова, балетмейстер ансамбля Дмитрий Сергеевич Смирнов, хореографы Екатерина Сергеевна Мамай и Ольга Александровна Замула.