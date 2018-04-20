Ансамбль танца «Радость» празднует юбилей

22 апреля в 15.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) начнется концерт «Радость вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас», посвященный 40-летию заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость».



С первых дней своего существования коллектив-юбиляр стал любимцем Мурманских зрителей, а затем покорил и другие сцены области, страны и даже мира. Бессменным руководителем «Радости» вот уже 40 лет является заслуженный работник культуры Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» Лариса Феоктистова.



В этот день ансамбль танца «Радость» с юбилеем поздравят творческие коллективы Мурманска и области: Детская театральная школа, драматический театр «Комедиограф», ансамбль народной песни «Любава», Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота.



На сцене заполярной «Кировки» разыграется яркое и незабываемое зрелище. Зрителей ожидает множество сюрпризов, премьеры новых танцевальных постановок и встреча с «Радостными ветеранами».