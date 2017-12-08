Ансамбль танца «Сполохи» приглашает мурманчан на концерт «С любовью к танцу»

10 декабря во Дворце культуры «Судоремонтник» состоится концерт Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи».

12 декабря «Сполохам» исполнится 47 лет. Коллектив представит мурманчанам концертную программу «С любовью к танцу», в которую войдут их лучшие номера: «Северная плясовая», «Ухажеры», «Вдоль по Питерской», «Мы веселые подружки» и другие.

«Сполохи» отличает высокий профессионализм, сценическая культура, яркий и выразительный репертуар. Одна из главных особенностей ансамбля - трепетное отношение педагогов и воспитанников к сохранению культурного наследия, искренняя любовь к народному танцу и высокое хореографическое мастерство его исполнения. Каждый танец - маленький спектакль с неподражаемыми характерами, тщательно отработанным сюжетом и неповторимой техникой исполнения.