Ансамблю песни и пляски Северного флота исполняется 77 лет

4 декабря Ансамблю песни и пляски Краснознамённого Северного флота исполнится 77 лет. В преддверии этой даты состоялся концерт прославленного коллектива в Мурманском областном Дворце культуры имени С.М.Кирова. Артисты представили уникальную праздничную программу «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего…», с которой они завоевали Гран-при IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил РФ «Музыкальный парад-2017».

Программа «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего…» – это своеобразный музыкальный спектакль, посвященный теме нелегкой службы в Заполярье и судьбам мальчишек, которые мечтают стать моряками.

Коллектив ансамбля по праву считается одним из лучших профессиональных коллективов в ВМФ России. Он неоднократно занимал призовые места на смотрах-конкурсах ансамблей. В 1981 г . ему была присуждена премия Ленинского Комсомола. В 1980 и 1983 гг. всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» были выпущены два диска ансамбля песни и пляски Северного флота. Плодотворно работает коллектив и сегодня.

Обширна география гастролей флотского коллектива. Он с успехом выступал и в Государственном Кремлевском дворце, и на сцене Центрального Академического театра Российской Армии, на Волге, в Сибири и на Урале, в Бельгии, Швеции, Норвегии, Франции, Испании, Голландии, Канаде, США и на Кубе.

За время своего существования коллектив представил свыше 15 тысяч концертов.

История Ансамбля песни и пляски Северного флота берёт начало с 1940 года, когда по решению Народного Комиссара Военно-Морского Флота (ВМФ) Николая Кузнецова из активных участников художественной самодеятельности на базе Дома Красной Армии и Флота в Полярном был организован ансамбль краснофлотской песни и танца.

Первый состав ансамбля насчитывал всего 8 человек. 7 ноября 1940 г . была показана первая концертная программа молодого коллектива, посвященная 23-й годовщине Октябрьской революции.

В настоящее время Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота приступил к подготовке концертной программы к 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии, который будет отмечаться в День защитника Отечества – 23 февраля 2018 года. В программу войдут лучшие музыкальные и танцевальные номера. Также зрителей ожидает ряд новинок. Не исключено участие в концерте воспитанников детской танцевальной студии ансамбля, которая начала работу в нынешнем году. Также концертные бригады ансамбля готовятся выступить перед военнослужащими гарнизонов Северного флота в преддверии Нового года и в период новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба Северного флота.