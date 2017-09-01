Антициклон принесёт в наш регион тёплую и сухую погоду

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 сентября под влиянием холодных воздушных масс и северного ветра на Кольском полуострове сохранится прохладная погода. Начиная с воскресенья и до середины следующей недели, Мурманская область будет находиться под влиянием антициклона, формирующегося на севере Скандинавии. Антициклон, медленно смещаясь в восточном направлении, принесёт в наш регион теплую, сухую погоду.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на юге и востоке области умеренный дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, на западе местами заморозки до -2°, днём +7+12º.