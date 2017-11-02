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Мурманская область. Арктика02.11.17 13:10

Антимонопольщики оштрафовали три ярославские компании за сговор на торгах

Более полутора миллионов рублей заплатят нарушители антимонопольного законодательства, заключившие картель о поддержании цены на торгах.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области выявило сговор между тремя компаниями – ООО «Рубина», ООО «Строймонтаж» и ООО «Яр-Логистик», реализовавшими  устное антиконкурентное соглашение при проведении 8 электронных аукционов на выполнение работ по ремонту помещений. Данное соглашение было направлено на поддержание цен в ходе электронных аукционов с целью обеспечения победы одному из участников торгов.

Мурманское УФАС России установило, что ООО «Рубина» и ООО «Яр-Логистик» в течение непродолжительного времени существенно снижали начальную (максимальную) цену контракта (более 40%). ООО «Строймонтаж» в ходе торгов в конкурентную борьбу не вступало. Добросовестные участники торгов, введенные в заблуждение такой тактикой поведения, от дальнейшей конкурентной борьбы,  как правило, отказывались.

После завершения торгов, за несколько секунд до окончания десятиминутного периода, предусмотренного Законом о контрактной системе, ООО «Строймонтаж» делало свое ценовое предложение, незначительно ниже предложений добросовестных участников торгов, а при их отсутствии – начальной (максимальной) цены контракта.

В дальнейшем заявки ООО «Рубина» и ООО «Яр-Логистик» отклонялись аукционной комиссией, поскольку не содержали необходимых документов. ООО «Строймонтаж» становилось победителем. В отдельных случаях по аналогичной схеме компании (ООО «Строймонтаж» и ООО «Рубина») обеспечивали победу ООО «Яр-Логистик».

Доказательством сговора послужило то,  что ставки трёх компаний делались с одного IP-адреса. Кроме того, ООО «Рубина», ООО «Строймонтаж» и ООО «Яр-Логистик» в составе своих заявок прикладывали документы с идентичной датой создания и автором, создавшим документы. Также совпадают юридические адреса ООО «Строймонтаж», ООО «Яр-Логистик» и фактическое место нахождения ООО «Рубина».

1 ноября 2017 года Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области были вынесены постановления о назначении административного наказания, в которых, согласно ч. 1 ст. 14.32 Кодекса об административных правонарушениях, организациям назначены следующие штрафы: ООО «Яр-Логистик» - 238519,03 руб., директору ООО «Яр-Логистик» - 20000 руб., ООО «Рубина» - 100000 руб., ООО «Строймонтаж» - 1166903,31 руб., генеральному директору ООО «Рубина» и ООО «Строймонтаж» - 20000 руб.

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