Антимонопольщики подготовили дополнительные предложения по ограничению роста цен на рыбу

ФАС России направила в администрацию президента дополнительные предложения по ограничению роста цен на рыбу. Речь идёт о необходимости устранить административные барьеры при поставке рыбы на российский берег.

Как сообщает пресс-служба ведомства, стало известно, что рыбопромысловые компании Северо-Западного федерального округа сталкиваются с трудностями из-за невозможности получить разрешение на ведение рыбного промысла в электронном виде. В связи с этим судно вынуждено останавливать вылов рыбы, возвращаться в порт, получать разрешение на бумаге и возвращаться в район вылова. При этом расходы на эксплуатацию одного судна значительно увеличиваются.

Как сообщалось, в марте 2017 года ФАС направила президенту РФ доклад о мерах, нацеленных на ограничение роста цен на рыбу. Тогда ведомство указало на необходимость развития в стране аквакультуры (рыбоводства) и альтернативных способов торговли.

- Развитие аквакультуры в совокупности с продукцией рыболовства повлечёт существенное увеличение общего предложения рыбы. Развитие альтернативных способов торговли рыбой позволит сократить цепочку между производителем товара и конечным потребителем, оптимизировать и сократить затраты на логистическую составляющую и повысить конкуренцию на рынке розничной торговли рыбой. А устранение административных барьеров приведёт к снижению себестоимости рыбной продукции, - заявил замруководителя ФАС России Рачик Петросян, процитированный в сообщении пресс-службы.