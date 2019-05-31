Мурманская область. Арктика31.05.19 08:00
Антон Кондрашов обещает горячее и весёлое лето в Мурманске!
Сегодня, 31 мая, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!
Эх, загуляем! Лето - вовсе не время запустенья и застоя в Мурманске. Наша молодёжь всегда готова устроить движ! Обо всех культмассовых мероприятиях этого июня в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нам расскажет заместитель директора Дома молодёжи Антон Кондрашов.
Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!
Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.
Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.
Комментарии
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Последние комментарии
Андрей
30.05.19 17:53
Достойная работа, - это я про "Арктик-ТВ"! Спасибо Вам! Относительно "героев" репортажа со стороны "полицаев" - мерзавцы! Кстати, врио начальника следствия УМВД Кащирец жаждет занять место Ялалова. Ка
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Юрий
30.05.19 11:03
А кто стоит на КПП в вашем городе, военные?
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Виктор Федоров, полковник запаса
29.05.19 19:32
Уважаемая редакция! Вы почему-то разместили только половину моего отзыва, видимо, из-за его критической направленности. Но я не в претензии, хватит и первой части. Пусть в УФСБ по СФ в следующий раз
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