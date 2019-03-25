Антонина Климова расскажет о детских лагерях и новом проекте юных северян

Сегодня, 25 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Пришла весна – пришла пора школьных лагерей. В них дети смогут проводить свободное время с пользой для своего развития и здоровья. О том, что интересного ждёт школьников в детских лагерях, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет наша гостья - Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. Также в нашей программе вы узнаете о новом детском проекте «Город Мурманск. Начинается с тебя!».

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.