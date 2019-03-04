Анжелика Филатова и Фатима Зейналова стали победительницами конкурса «Мисс Обаяние»

В минувшие выходные в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошёл областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние».

Тема конкурса - «Небо. Девушка. Самолёт». За звание «Мисс Обаяние» боролись 13 девушек из городов Североморск, Мурманск, Кировск, Оленегорск, Кола, Апатиты и посёлка Ревда.

Каждая участница подготовила домашнее задание - визитную карточку «Вас приветствует…». Для конкурса «Стиль-шоу» северянки изготовили костюмы и атрибуты костюма стюардессы, а состязание «Счастливого полёта» позволит участницам продемонстрировать свои творческие таланты. Почти два часа конкурсантки рассказывали о себе, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, показывали сценки в оригинальных жанрах, демонстрировали свои уникальные наряды.

Главная цель конкурса - содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для большинства молодежи с ОВЗ стать активным членом общества – это значит всегда преодолевать трудности, физические и психологические барьеры. Именно участие в подобного рода мероприятиях помогает молодежи с ОВЗ преодолеть все эти проблемы, почувствовать себя не просто нужным, но и важным для общества!

По результатам работы жюри призовые номинации распределились следующим образом. В номинации «Оригинальность» дипломы вручили Анжелике Филатовой из Мурманской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (г. Оленегорск) и Ксении Барсуковой из «Кировского психоневрологического интерната» (г. Кировск). Дипломами в номинации «Очарование» награждены Надежда Попова из «Апатитского городского Дворца культуры имени Егорова В.К.» (г. Апатиты) и Елена Натока из «Культурно-спортивного центра» (п. Ревда). Диплом в номинации «Креативность» достался Яне Михайловской из «Оленегорского КЦСОН» (г. Оленегорск), в номинации «Восхищение» - Надежде Сазановой из «Апатитского психоневрологического интерната» (г. Апатиты), в номинации «Элегантность» - Елизавете Агафоновой из Кольской СОШ № 2 (г. Кола). В номинации «Нежность» дипломом награждена Дарья Казакевич из Центра дифференцированного обучения «Радуга» (г. Мурманск), в номинации «Грация» - Наталья Данюк из Клуба молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина плюс» (г. Мурманск), в номинации «Решительность» - Фатима Зейналова из «Мурманской коррекционной школы № 1» (г. Мурманск), в номинации «Улыбка» - Арина Бойко из «Всероссийского общества инвалидов» (г. Североморск), а дипломы в номинации «Артистичность» разделили между собой Карина Страйгис из Автономной некоммерческой организации развития культуры «Точка позитива» (г. Кировск) и Анастасия Леушина из «Оленегорской коррекционной школы-интерната» (г. Оленегорск).

Больше всего баллов за конкурсные испытания набрали Анжелика Филатова (г. Оленегорск) и Фатима Зейналова. Они и стали победительницами конкурса.