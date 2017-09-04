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Мурманская область. Арктика04.09.17 12:17

АО «Апатитыводоканал» отмечает в этом году 40-летний юбилей

Первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Мария Бородина и председатель регионального комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский в рамках рабочей поездки в Кировско-Апатитский район осмотрели производственные объекты АО «Апатитыводоканал», которое отмечает в этом году юбилей.

Генеральный директор предприятия Павел Евшин представил работу испытательного центра качества воды, насосной станции 1 подъёма озера Имандра, электроподстанции 35/6 кВ. а также объект капитального строительства водовода г.Кировск, ул.Солнечная – н.п.Титан – ввод 1 этапа строительства. Реализация проекта водоснабжения посёлка Титан от Кировска вместо существующей схемы от города Апатиты позволит значительно оптимизировать эксплуатационные затраты предприятия. На сегодня смонтировано 5000 метров водовода Ду200. Общая протяженность трассы 6500 метров.

В честь 40-летия АО «Апатитыводоканал» состоялось открытие памятного знака.

На торжественном вечере, посвященном юбилею предприятия, лучшим работникам «Апатитыводоканала» были вручены награды от имени губернатора Марины Ковтун и от регионального Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В текущем году достижения АО «Апатитыводоканал» были отмечены региональной конкурсной комиссией IV Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES в номинации «Лидер внедрения на предприятии ТЭК наилучших доступных технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности». Проект предприятия «Повышение энергоэффективности насосной станции 2-го подъёма г.Кировска и системы освещения насосной станции 2-го подъема г. Апатиты» представляет нашу область на федеральном этапе конкурса, итоги которого будут озвучены экспертным жюри в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» 3-7 октября в Москве.

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