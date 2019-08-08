АО «Электротранспорт» - по машинам на маршруте можно проверять часы

Качественная и безопасная перевозка пассажиров - главный принцип работы мурманской компании «Электротранспорт». И для этого коллектив прикладывает много усилий. Плюс ко всему, предприятие регулярно обновляет состав транспортных средств, внедряет новые городские маршруты и обновляет остановки общественного транспорта. Обо всех нововведениях и том, что ещё предстоит сделать, 8 августа в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» студия» расскажет наш гость - заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк.

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