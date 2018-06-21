АО «Электротранспорт» нарушает законодательство РФ об охране атмосферного воздуха

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что при осуществлении уставной деятельности АО «Электротранспорт» эксплуатирует производственные объекты, цеха технологические процессы которые сопровождаются выделением загрязняющих веществ в атмосферу. Вредные химические вещества поступают в атмосферный воздух как из организованных источников (вентшахты), так и из неорганизованных (открытые автостоянки).

Проверка показала, что в нарушение ст.ст. 22, 30 федерального закона от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст. 34 федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 9 Постановления Правительства РФ от 2.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» обществом не обеспечено проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не обеспечена разработка проекта предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, а также его утверждение территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

По выявленным нарушениям природоохранным прокурором в отношении должностного лица АО «Электротранспорт» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). Руководителю АО «Электротранспорт» внесено представление с требованием устранить выявленные природоохранной прокуратурой нарушения законодательства РФ об охране атмосферного воздуха.