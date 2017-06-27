Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин вчера принял участие в заседании круглого стола о транспортном обслуживании населения, которое состоялось в Мурманском региональном отделении Общероссийского народного фронта. Заседание провёл руководитель регионального отделения ОНФ Максим Сахневич, в нём также приняли участие генеральные директора крупнейших региональных предприятий-перевозчиков – АО «Электротранспорт» Сергей Коробков и ПАО «Мурманскавтотранс» Андрей Варзугин, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин и руководитель УФАС по Мурманской области Светлана Чеченина.

Поводом для встречи явились прозвучавшие в местных СМИ заявления Сергея Коробкова о якобы ущемлении экономических интересов АО «Электротранспорт» со стороны регионального правительства в результате принятия постановления правительства Мурманской области об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с изменением объёма транспортной работы в регулируемом периоде. Предлагаемый порядок поддержки перевозчиков предусматривает предоставление субсидии из областного бюджета всем транспортным организациям при условии снижения объема пассажиропотока в регулируемом периоде более чем на 10%. За прошедшие в текущем регулируемом периоде 5 месяцев АО «Электротранспорт» показало падение пассажироперевозок на 7,5%, ПАО «Мурманскавтотранс» – более чем на 20%. На изменении объёмов перевозок сказались ежегодно растущая автомобилизация населения Мурманской области (регион входит в ТОП-10 регионов-лидеров по данному показателю), перевод части регулярных маршрутов в разряд перевозок по нерегулируемым тарифам. Введенная в действие автоматизированная система учёта и оплаты проезда показывает точное количество перевезенных пассажиров.

Как отметил Алексей Тюкавин, АО «Электротранспорт» не остаётся без внимания региональной власти. Так, в 2016 году за счёт средств областного бюджета предприятию была предоставлена господдержка в размере 364 млн рублей, что составляет почти четверть от собственных доходов предприятия. В 2017 году господдержка из областного бюджета запланирована в размере почти 326 млн рублей с учётом того, что стоимость проезда в городе Мурманске с начала 2017 года была увеличена до 28 рублей. Предприятие в последнее время ни разу не обращалось в правительство области с жалобой на критическое экономическое положение, отчёты, предоставляемые предприятием в комитет по тарифному регулированию Мурманской области, также не подтверждают этого.

«В случае если у АО «Электротранспорт» объём перевозок в 2017 году или в последующие годы снизится более чем на 10%, предприятие вправе обратиться за дополнительной субсидией из областного бюджета. Кроме того, в соответствии с законодательством о тарифном регулировании предприятие вправе предъявить в комитет по тарифному регулированию области расходы, не учтенные при установлении экономически обоснованного тарифа на 2017 год, которые, в случае их подтверждения комитетом по тарифному регулированию, будут дополнительно учтены при установлении тарифа на последующие годы», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора обратил особое внимание, что и органы власти, и предприятия, организующие пассажирские перевозки, должны работать исключительно в интересах северян и исполнять взятые на себя обязательства.